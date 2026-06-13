Телефонные мошенники выманили у пожилой москвички 26 млн рублей

Пожилая москвичка потеряла 26 миллионов рублей, поддавшись на уговоры телефонных мошенников. Детали ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

Телефонные мошенники вынудили 65-летнюю женщину связаться с ними под предлогом, что ее личные данные якобы находятся под угрозой.

«Пострадавшая перезвонила, ей ответила якобы специалист федерального казначейства», — отметили в прокуратуре.

Собеседница пенсионерки настояла на создании нового счета, чтобы вывести на него все денежные средства. Москвичка выполнила указания мошенников и передала курьеру деньги, а также купленные по указанию аферистов слитки и золотые монеты.

В Пензе телефонные мошенники выманили у пенсионерки более 27 миллионов рублей. Преступники позвонили ей под видом «управляющей домом» и предложили заменить магнитные ключи от подъезда. СК возбудил уголовное дело.