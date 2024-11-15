Телефонные мошенники обманули пожилую хабаровчанку на 31,5 млн рублей

МВД Хабаровска: мошенники похитили у 76-летней бизнесвумен 31,5 млн рублей

Фото: Freepik

Телефонные мошенники в Хабаровске обманом выманили у 76-летней бизнесвумен 31,5 миллиона рублей. Подробности сообщила полиция Хабаровского края.

Злоумышленники начали «обрабатывать» пожилую хабаровчанку еще в сентябре. Сначала ей позвонил якобы сотрудник банка, который предложил предпринимательнице обновить версию банковского приложения. Потом ей начали звонить из якобы служб безопасности, которые потребовали от женщины соблюдения конфиденциальности и пригрозили ее близким в случае разглашения. Мошенники действовали по обычной схеме: вынудили бизнесвумен перевести на подставные счета все средства.

«В беседе с сотрудниками полиции она рассказала, что о таких сценариях мошенничеств она знала из СМИ и социальных сетей, а весной этого года ей была вручена соответствующая памятка», — сообщили в полиции.

СК возбудило уголовное дело о мошенничестве.

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