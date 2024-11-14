Сегодня 18:13 Позвонили с того света, хотели денег. Как россиян разводят «умершие родственники» Глава Telecom Daily Кусков объяснил, как защитить деньги от «умерших близких» 0 0 0 Фото: изображение сгенерировано нейросетью / Телеканал «360» Криминал

Мошенничество

Деньги

Россиян неоднократно предупреждали об опасности телефонных мошенников, прикидывающихся то сотрудниками банков, то полицейскими, то сотрудниками ФСБ. Но аферисты пошли дальше и начали названивать потенциальным жертвам под видом умерших родственников, подделывая их голоса. И поверьте, готовые отправить им деньги, находятся. Как не дать себя обмануть звонящим с того света, разбирался 360.ru.

Позвонил умерший сын, попросил 100 тысяч Один из подобных случаев произошел в Кургане в начале января. На удочку аферистов клюнула 90-летняя пенсионерка. Позвонивший ей преступник выдал себя за ее сына, которого уже давно не было в живых. Ему удалось сыграть на чувствах пожилой женщины. Она поверила в этот развод и отправилась в местный ТЦ, чтобы перевести через банкомат все свои сбережения. Уберег ее в итоге неравнодушный охранник Серкбай Карлеутов. В беседе с 360.ru мужчина признался, что ранее сам попадался на уловки аферистов, поэтому старается быть внимательным к людям вокруг, особенно, пенсионерам. И если возникают подозрения о том, что их пытаются разводить, — стремится предотвратить это.

Фото: РИА «Новости»

«Просто уже имея, так сказать, более негативный опыт, я наработал навыки и решил по возможности помогать людям. И вот, находясь на работе, я увидел, как одна старушка несколько раз подходит к банкомату и пытается отправить деньги. И не может — что-то у нее не получается. Я подошел, предложил помочь, спросил, что у нее случилось», — пояснил Карлеутов. Женщина в ответ засмущалась и всем своим видом показала, что не хочет ни о чем подробно говорить. Это напрягло охранника еще больше. Он решил не отступать и продолжить пытаться разговорить взволнованную пенсионерку. «Спросил, кому она хочет отправить деньги, она сказала, что сыну. Спросил, а сын где? А она говорит — наверху. Потом еще вопрос ей задал и понял, что деньги она, действительно собирается переводить мошенникам», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Фото: полиция Курганской области / Telegram

После этого Карлеутов попросил подключиться к беседе своего знакомого, объяснив, что женщина попала в беду. Тот смог выяснить, что сын пенсионерки давно скончался. В конце концов им удалось объяснить бабушке, что никакие деньги никому переводить не надо. На место вызвали полицию. «Мы ее остановили. И таких случаев много. Страдают люди, страдают. И причем именно законопослушные», — посетовал охранник. После мужчину и его приятеля наградили в местном УМВД. Там же отметили, что сейчас многие горожане стараются помогать другим, как и Карлеутов. За последние два года такие бдительные граждане вместе с правоохранителям смогли предотвратить более 30 случаев, когда люди, поверившие мошенникам, могли потерять все свои деньги.

В ноябре на связь с загробным миром вышла жительница Татарстана. Историю о том, как жена хотела перевести 20 тысяч позвонившей в ночи умершей матери, рассказал kp.ru мужчина по имени Марат. Во время этой странной беседы он спал. Супруга разбудила его уже после звонка и с потрясенным видом заявила, что им срочно надо сделать денежный перевод для мамы, хотя ее нет в живых уже полгода. Когда муж потребовал объяснить ее, что вообще происходит, она пояснила, что связь удалось установить благодаря тибетским ученым из подгорного храма Девятого Вселенского уровня. По крайней мере, так ей сказал некто с голосом матери. Он же пообещал еще один сеанс, но не бесплатно — за две минуты требовалось отдать 20 тысяч.

Фото: изображение сгенерировано нейросетью / Телеканал «360»

Выслушав шокированную жену, Марат объяснил ей, что сейчас мошенники могут подделывать даже голоса людей. А этим аферистам сделать подобное, вероятно, не составило труда, потому что их умершая родственница записывала видео с кулинарными рецептами. Так что при желании они могли состряпать даже ролик с ней из загробного мира. Провернуть аферу со звонком с подделанным голосом, к сожалению, действительно достаточно легко, констатировал в беседе с 360.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин. Для этого злоумышленники могут использовать нейросети, которых сейчас в Сети — превеликое множество. «Работает это так: загружается исходник, то есть голос человека, который хотят подделать, чем длиннее он, тем лучше. И после этого вам выдается качественный результат, который будет очень похож на оригинал только с нужным текстом», — добавил он.

Фото: Булкин Сергей/news.ru / Global Look Press

Почему люди верят телефонным аферистам По оценке генерального директора информационно-аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, мошеннических звонков с каждым годом становится все больше и больше — преступники внимательно мониторят инфополе, следят за трендами, горячими темами, связанными в том числе с различными выплатами. «Можно сказать, что любые новости, которые выходят в СМИ, будь то биометрика, выплаты военным, пенсионное обеспечение, возврат социальных каких-то субсидий, — все это всегда привлекает мошенников. База, по которой они звонят, достаточно большая. Естественно, определенное количество людей, к сожалению, ведется на это», — уточнил собеседник 360.ru. Как поступать при таких звонках? Прежде всего, по словам Кускова, нужно как можно скорее сбросить телефон. Чем раньше вы разорвете эту связь, тем меньше шансов у аферистов будет вас психологически надломить, пояснил он. Лучше после этого самостоятельно позвонить в то учреждение, откуда якобы поступил звонок, при условии, если с ним ранее действительно были и есть какие-то отношения.

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press / Global Look Press

«Что касается звонков от якобы умерших людей, здесь есть определенная проблема. Видимо, мошенникам попадают списки из моргов и других учреждений о том, что тот или иной человек скончался. И, видимо, по каким-то возможным или невозможным моментам они получают доступ к незакрытым СИМ-картам и могут общаться с родственниками или с друзьями», — добавил эксперт. При этом, продолжил Кусков, нет ничего удивительного в том, что люди, который в определенный момент жизни находятся не в очень хорошем и стабильном состоянии, могут пойти на поводу у таких мошенников. Таким образом, вопрос, как можно было в такое поверить, тут не стоит. Это возможно. Просто надо знать, когда и кому позвонить.

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency / Global Look Press

Если человек очень пожилой и одинокий, вероятность, что он купится на уловку о том, что ему якобы звонит единственный сын, безусловно есть. Но дело не только в возрасте. Преступники давят на психику людей, которые пережили утрату — их близкие умерли, а они, возможно, никак не могут принять этот факт. «Я рекомендую, во-первых, как минимум, закрыть СИМ-карту умершего родственника. Ну, а если подобная ситуация [со звонком с того света] возникла, конечно же, обращаться в органы правопорядка», — резюмировал глава Telecom Daily.

Фото: РИА «Новости»

Вернуть похищенные деньги реально? Допустим, мошенников вычислили и поймали. Что дальше? Удастся ли вернуть свои деньги? По словам адвоката Вадима Кутикова, шансы на это есть. Но сильно выше они могут быть только при условии, если аферистов задержат по горячим следам. «Учитывая тот факт, что телефонные мошенники в основном находятся за границей и оттуда действуют, то возвратить средства и привлечь их к уголовное ответственности очень сложно», — добавил он в комментарии 360.ru. Действия таких преступников в основном квалифицируются по части 4 статьи 159 («Совершение мошенничества в составе организованной преступной группы, а также с причинением ущерба собственнику в особо крупном размере, то есть свыше одного миллиона рублей).

Фото: РИА «Новости»

«Наказание за данное преступление составляет до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех лет, — рассказал юрист. — В случае участия мошенников в составе организованного преступного сообщества, потребуется дополнительная квалификация по части 2 статьи 210. Тут наказание составляет от семи до 10 лет лишения свободы со штрафом до трех миллионов рублей». Столкнувшись с такими аферистами, не стоит пытаться их вывести на чистую воду, пытаться шутить над ними и разыгрывать в ответ. Выявлять и изобличать телефонных мошенников должны сотрудники полиции, подчеркнул Кутиков. Для этого правоохранители используют специальные оперативно-розыскные мероприятия. «В случае, если вина будет доказана, то суд вынесет в отношении телефонных мошенников обвинительный приговор, взыщет с них причиненный ущерб потерпевшему лицу, а также моральный вред», — заключил он.