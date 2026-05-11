Тела шести человек нашли в товарном вагоне в Техасе

В городе Ларедо, штат Техас, в товарном вагоне обнаружили тела шестерых человек. Обстоятельства их смерти пока неизвестны, сообщила газета The New York Times .

В полицейском управлении Ларедо сообщили, что тела обнаружили днем в воскресенье, 10 мая. Их нашел сотрудник компании Union Pacific, отвечавший за погрузку и разгрузку вагонов на железнодорожной станции перед отправкой на север.

В полиции отметили, что обстоятельства смерти этих людей, как и их личности, пока неизвестны. Ведется расследование.

«Компания Union Pacific опечалена случившимся и тесно сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании», — заявил представитель Union Pacific Дэрил Бьораас.

Автор материала отметил, что город Ларедо расположен на границе США и Мексики, примерно в 257,5 километрах к юго-западу от Сан-Антонио. И это не первый случай, когда в приграничных городах США в грузовиках или вагонах поездов мертвых людей. Многие из этих жертв были мигрантами. Автор добавил, что в воскресенье дневная температура воздуха в городе превысила +32 градуса.

