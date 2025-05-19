Тела отца и его убитого сына нашли в Чите
Тела мужчины и его семилетнего сына нашли в квартире многоэтажного жилого дома в Чите. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Правоохранители получили сообщение об обнаружении тела 35-летнего мужчины и его малолетнего сына около 21:00. По одной из версий, житель Читы свел счеты с жизнью после убийства своего ребенка.
На месте работает следственно-оперативная группа. Следователи завели дело по статье «Убийство малолетнего». Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.
Ранее в Красноярском крае мать зарубила трех детей. За несколько недель до этого женщина стала часто уходить из дома и жаловаться на усталость.
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