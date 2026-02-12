Тела двух новорожденных нашли в морозилке дома на востоке Франции
Французские правоохранители задержали многодетную мать по подозрению в убийстве двух новорожденных. Об этом сообщило издание Le Figaro.
Правоохранители заподозрили женщину около 50 лет, проживающую в коммуне Айвиллер-э-Лиомон в департаменте Верхняя Сона. В ее доме в морозильной камере нашли тела двух новорожденных. Сама хозяйка внезапно покинула жилье, не предупредив никого об этом.
Задержанная является матерью девяти детей от двух браков. Сейчас в доме, где нашли тела младенцев, живет один из ее сыновей.
Подозреваемую задержали 11 февраля. Ей предъявили обвинение по делу о двойном детоубийстве.
В конце 2025 года в Иркутске арестовали детоубийцу, расправившуюся с двумя малолетними сыновьями. Женщина полностью признала вину.