Тела двух новорожденных нашли в морозилке дома на востоке Франции

Французские правоохранители задержали многодетную мать по подозрению в убийстве двух новорожденных. Об этом сообщило издание Le Figaro .

Правоохранители заподозрили женщину около 50 лет, проживающую в коммуне Айвиллер-э-Лиомон в департаменте Верхняя Сона. В ее доме в морозильной камере нашли тела двух новорожденных. Сама хозяйка внезапно покинула жилье, не предупредив никого об этом.

Задержанная является матерью девяти детей от двух браков. Сейчас в доме, где нашли тела младенцев, живет один из ее сыновей.

Подозреваемую задержали 11 февраля. Ей предъявили обвинение по делу о двойном детоубийстве.

В конце 2025 года в Иркутске арестовали детоубийцу, расправившуюся с двумя малолетними сыновьями. Женщина полностью признала вину.