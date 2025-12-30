Детоубийцу, расправившуюся с маленькими сыновьями, арестовали в Иркутске

Суд взял под стражу до 28 февраля жительницу Иркутска, обвиняемую в убийстве двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Вечером 28 декабря в квартире на улице Баумана нашли тела трех- и пятилетнего мальчиков. В преступлении заподозрили их 34-летнюю мать. На допросе женщина полностью признала вину. Что сподвигло ее пойти на убийство, пока неизвестно.

Ранее в Ярославской области следователи спустя 23 года раскрыли убийство месячного ребенка в Тутаеве. Они установили, что виновна в этом его мать, которая, будучи пьяной и выйдя из себя от его крика и плача, выбросила младенца в окно. Женщину приговорили к 10 годам колонии общего режима.