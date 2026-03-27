Таможенники задержали иностранца из Пекина с драгоценностями на 3,5 млн рублей

Сотрудники таможни задержали иностранца, прибывшего из Пекина, который пытался провезти через зеленый коридор дорогостоящие ювелирные изделия на сумму около 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Драгоценности у 50-летнего мужчины нашли во время выборочной проверки. Металлодетектор выявил в кармане его куртки несколько украшений известных брендов: две подвески и пять браслетов Van Cleef & Arpels, три кольца Messika, кольцо Pasquale Bruni из коллекции Petit Garden с бриллиантами, а также часы TAG Heuer на руке. Пассажир снял их сам. Еще в его чемодане лежали браслет Bvlgari Serpenti Viper и кольцо Cartier Justeun Clou.

Иностранец объяснил таможенникам, что украшения привез для друга.

«Экспертиза установила, что драгоценности изготовлены из золота 750-й пробы, со вставками из бриллиантов и перламутра, а часы являются швейцарским производством», — заявили в ФТС России.

Возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Наказание за это нарушение — срок до пяти лет или штраф до одного миллиона рублей.

Ранее в пресс-службе Кавказского таможенного управления сообщили, что две россиянки, прилетевшие из Стамбула, пытались ввезти в страну драгоценности на сумму 5,7 миллиона рублей. Пассажирок остановили в аэропорту Грозного.