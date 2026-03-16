Прилетевшие из Стамбула россиянки пытались ввезти бриллианты на 5,7 млн рублей

Две россиянки, прилетевшие из Стамбула, пытались ввезти в страну ювелирные изделия с бриллиантами стоимостью около 5,7 миллиона рублей. Контрабанду пресекли, сообщила пресс-секретарь Северо-Кавказского таможенного управления Алина Ткаченко.

Пассажирок остановили в зоне таможенного контроля в аэропорту Грозного. При досмотре у сестер обнаружили три браслета и два кольца из белого металла со вставками из прозрачных камней. Украшения они спрятали под верхней одеждой. Драгоценности женщины везли для личного пользования и не знали о правилах декларирования.

Изделия изготовили из белого золота 750-й пробы. Браслеты украсили 121 бриллиантом общей массой 25,41 карата, а кольца — десятью бриллиантами массой 6,56 карата.

Украшения изъяли. В отношении пассажирок возбудили два уголовных дела по статье о контрабанде.

