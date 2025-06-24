Таможенники пресекли контрабанду 500 килограммов прекурсоров

Таможенники пресекли контрабанду более 500 килограмм прекурсоров, предназначавшихся для производства метадона. Об этом рассказали в пресс-службе ФТС России.

По данным ведомства, нелегальный груз должны были доставить в Ленинградскую область. Полутонную партию в Россию отправил 25-летний выходец из Молдовы. Кристаллический порошок должны были доставить на склад под видом стройматериалов.

Преступника задержали в момент получения груза. Во время допроса он заявил, что планировал передать сырье подельникам, которые распространили бы его на территории России.

Правоохранители во время обысков обнаружили в квартире молодого человека стеклянные курительные трубки, а на складе, куда хотели выгрузить более 500 килограмм прекурсоров, еще шесть килограмм марихуаны и 13 канистр с неизвестной жидкостью.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Его арестовали.

Ранее внутри отправленной из Таиланда популярной игрушки лабубу обнаружили восемь черенков суккулентов.