Таможенники обнаружили три килограмма метилэфедрона в микроавтобусе из Польши

Сотрудники таможенной службы обнаружили почти три килограмма метилэфедрона в сварочном аппарате, который перевозили в микроавтобусе из Польши в Донецк. Об этом заявили в пресс-службе ФТС России.

По данным правоохранителей, нелегальный груз нашли при сканировании багажа водителя на пункте пропуска Бурачки. Проведенная экспертиза показала, что обнаруженное вещество является синтетическим наркотиком N-метилэфедроном.

Во время допроса водитель микроавтобуса рассказал, что товар в пункт назначения незнакомому ему мужчине. Оперативники установили, что груз предназначался 25-летнему молодому человеку, который планировал продавать наркотик на территории Донбасса.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, совершенной организованной группой в крупном размере. Виновному грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее пятеро иностранцев задержали по подозрению в контрабанде табачной продукции из Белоруссии в Россию на общую сумму около 100 миллионов рублей.