Таможенники нашли у пассажира в Шереметьево почти тысячу шкур хорька

Таможенники обнаружили у 52-летнего иностранного гражданина, вылетавшего из Шереметьево, 930 шкур хорька. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Иностранец планировал улететь в Китай. Сотрудники аэропорта заметили шкуры во время досмотра двух чемоданов с помощью рентген-машины.

Пассажир рассказал таможенникам, что купил товар на рынке в Москве, чтобы продать его на территории КНР. Всего в чемоданах нашли мех на сумму почти 1,2 миллиона рублей.

Экспертиза подтвердила, что это выделанные шкуры хорька семейства куньих. За контрабанду иностранца могут лишить свободы на срок до пяти лет или оштрафовать на сумму до миллиона рублей.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в ФТС.

Ранее таможенники нашли золото в кроссовках иностранного гражданина, который направлялся из Благовещенска в Хайкэ. Во время проверки под стельками его обуви обнаружили лом драгоценного металла на 2,5 миллиона рублей.