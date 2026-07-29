Таксистов предупредили о новой мошеннической схеме хищения средств с карт

Мошенники начали применять новую схему хищения денежных средств с банковских счетов таксистов. Предупреждение распространило в телеграм-канале Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Злоумышленники оформляют заказ и указывают в комментариях, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты. Затем они связываются с водителем и просят сообщить данные карты и код из СМС», — отметили в ведомстве.

После получения кода злоумышленники авторизуются в банковском приложении и похищают деньги. Бдительность необходимо проявить и другим представителям сферы услуг, предупредили в киберполиции, так как схема является универсальной.

Ранее в управлении рассказали о способе, который мошенники используют для авторизации в приложении Telegram без СМС и пароля. Преступники распространяют вредоносную программу, которая похищает данные сессии Telegram и дает возможность беспрепятственно войти в аккаунт.