Киберполиция России предупредила о новой схеме мошенничества в Telegram
Киберполиция России сообщила о новой схеме мошенников, которые могут взломать аккаунт в Telegram без пароля и СМС. Злоумышленники распространяют вредоносную программу под видом «Обновления телеметрии Windows», которая похищает данные сессии Telegram и позволяет войти в аккаунт без авторизации, сообщил KP.RU.
Как объяснил член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко, после установки вредоносного файла хакеры получают полный доступ ко всем данным на компьютере, включая сохраненные входы, пароли и сессии. Это позволяет им войти в аккаунт Telegram и использовать его для различных целей.
Мошенники могут использовать взломанный аккаунт для спам-рассылок, таргетированной рекламы или даже шантажа. Они также могут украсть сканы паспортов и использовать их для оформления кредитов онлайн.
Чтобы защитить себя от подобных атак, Токаренко посоветовал минимизировать важные данные на устройствах, использовать отдельный смартфон для юридически значимых действий и другой — для мессенджеров и серфинга в интернете. Важно скачивать программы только с проверенных источников и не кликать по неожиданным ссылкам и вложениям.
Кроме того, следует обновлять систему через штатные функции обновления и установить антивирус на устройство. Эксперт подчеркивает, что важно быть бдительным и не доверять подозрительным сообщениям и файлам.