Киберполиция России предупредила о новой схеме мошенничества в Telegram

Киберполиция России сообщила о новой схеме мошенников, которые могут взломать аккаунт в Telegram без пароля и СМС. Злоумышленники распространяют вредоносную программу под видом «Обновления телеметрии Windows», которая похищает данные сессии Telegram и позволяет войти в аккаунт без авторизации, сообщил KP.RU .

Как объяснил член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко, после установки вредоносного файла хакеры получают полный доступ ко всем данным на компьютере, включая сохраненные входы, пароли и сессии. Это позволяет им войти в аккаунт Telegram и использовать его для различных целей.

Мошенники могут использовать взломанный аккаунт для спам-рассылок, таргетированной рекламы или даже шантажа. Они также могут украсть сканы паспортов и использовать их для оформления кредитов онлайн.

Чтобы защитить себя от подобных атак, Токаренко посоветовал минимизировать важные данные на устройствах, использовать отдельный смартфон для юридически значимых действий и другой — для мессенджеров и серфинга в интернете. Важно скачивать программы только с проверенных источников и не кликать по неожиданным ссылкам и вложениям.

Кроме того, следует обновлять систему через штатные функции обновления и установить антивирус на устройство. Эксперт подчеркивает, что важно быть бдительным и не доверять подозрительным сообщениям и файлам.