Таксист в Башкирии вымогал у трех студентов 100 тысяч рублей

Таксиста в Башкирии задержали за вымогательство 100 тысяч рублей у студентов

Полицейские в Башкирии задержали таксиста и его знакомых по подозрению в вымогательстве денег и имущества у трех несовершеннолетних студентов. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Задержанными оказались жители Уфы. По версии следствия, один из них работал в такси, познакомился с потерпевшими, когда подвозил их, и передал личный номер мобильного телефона для пользования услугами перевозки.

Когда подростки связались с таксистом, мужчина назначил им встречу. В назначенном месте студентов ждали трое молодых людей, которые потребовали заплатить 300 тысяч рублей за звонок в нерабочее время, однако позднее согласились снизить сумму до 100 тысяч.

Злоумышленники отобрали все имеющиеся наличные средства и телефон у потерпевших, после чего подростки сообщили о ситуации родителям, которые обратились в полицию. Силовики задержали подозреваемых, которые уже дали признательные показания.

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