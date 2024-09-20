Мошенники вымогали у тюменского программиста 900 тысяч рублей

ФСБ задержала троих подозреваемых в вымогательстве у программиста из Тюмени

Мошенники угрожали IT-специалисту из Тюмени расправой и вымогали у него 900 тысяч рублей. Злоумышленников задержали, сообщили ТАСС в УФСБ по Тюменской области.

Программист отказался разработать вредоносное ПО, предназначенное для хищения денег со счетов в банках. Из-за этого аферисты стали угрожать специалисту.

«Подозреваемые задержаны на территории города Москвы, Свердловской и Челябинской областей», — заявили в УФСБ.

Двое задержанных — россияне, третий — без гражданства. Региональный главк МВД возбудил уголовное дело по статье о вымогательстве группой лиц в крупном размере. Задержанных отправили под стражу.

На прошлой неделе в Московской области задержали 33-летнего местного жителя и его 34-летнего брата. Их заподозрили в вымогательстве полумиллиона рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело.