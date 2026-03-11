Таксист надругался над пассажиркой в Москве

В Москве отправили в СИЗО таксиста, надругавшегося над клиенткой

В Москве арестовали водителя такси, обвиняемого в надругательстве над пассажиркой. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Ведется расследование. По версии следствия, находящийся в салоне машины водитель такси напал на 24-летнюю клиентку утром в воскресенье, 1 марта.

«После совершенного преступления мужчина скрылся с места происшествия, потерпевшая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемого оперативно задержали благодаря совместной работе следователей и полицейских. Мужчине предъявили обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В начале февраля во Фрязине 23-летний иностранец приставал к 16-летней девушке в автобусе, трогая ее и пытаясь поцеловать.