«Таких совпадений не бывает». В Липной Горке в пожаре сгорела вдова одной из жертв охотника
После убийства 4-х человек в Липной Горке в пожаре погибла вдова одной из жертв
В деревне Липная Горка, где 6 апреля охотник застрелил четырех человек, сгорел дом одной из жертв. Спасатели обнаружили тело женщины, которая оказалась вдовой одного из погибших. Подробности сообщило издание kp.ru.
Тихвинское управление Следственного комитета проводит проверку по факту обнаружения тела на месте пожара. Источники издания, а также сын погибшей рассказали, что сгорела именно вдова застреленного соседа. Однако в СК отметили, что признаков поджога не обнаружили.
«Пока нет признаков, что это криминал. Но делать выводы рано», — заявил источник издания.
Жители деревни предположили, что пожар мог быть следствием случайного стечения обстоятельств. Накануне ЧП женщина приехала из Белоруссии, где хоронила мужа. Вечером она выпивала с подругой, но та ушла домой.
Однако сын погибшей считает, что пожар стал местью родственницы охотника. По его словам, пожарные сообщили ему, что это был поджог. Пока он с матерью хоронил отца в Белоруссии, возле дома родителей «болталась какая-то женщина», которая представлялась родственницей.
«В 3:12 ночи мать еще была в Сети. Пожар начался примерно в это время. Потом эта женщина прибегала к дому и пожарным, говорила, что она хозяйка дома, а потом уже представлялась соседкой. Когда приехала полиция, то ее и след простыл. Она была в возрасте, в камуфляжной одежде. Предполагаю, что это родственница убийцы. Дожидалась мать. Не бывает таких совпадений, что мать погибла в пожаре сразу же после возвращения», — заявил мужчина.
Расстрелявший односельчан мужчина был проблемным — часто выпивал, со всеми скандалил и не расставался с ружьем. В очередном пьяном угаре решил расправиться с «обидчиками» — все расстрелянные конфликтовали с соседом ранее.