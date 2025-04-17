«Таких совпадений не бывает». В Липной Горке в пожаре сгорела вдова одной из жертв охотника

После убийства 4-х человек в Липной Горке в пожаре погибла вдова одной из жертв

В деревне Липная Горка, где 6 апреля охотник застрелил четырех человек, сгорел дом одной из жертв. Спасатели обнаружили тело женщины, которая оказалась вдовой одного из погибших. Подробности сообщило издание kp.ru .

Тихвинское управление Следственного комитета проводит проверку по факту обнаружения тела на месте пожара. Источники издания, а также сын погибшей рассказали, что сгорела именно вдова застреленного соседа. Однако в СК отметили, что признаков поджога не обнаружили.

«Пока нет признаков, что это криминал. Но делать выводы рано», — заявил источник издания.

Жители деревни предположили, что пожар мог быть следствием случайного стечения обстоятельств. Накануне ЧП женщина приехала из Белоруссии, где хоронила мужа. Вечером она выпивала с подругой, но та ушла домой.

Однако сын погибшей считает, что пожар стал местью родственницы охотника. По его словам, пожарные сообщили ему, что это был поджог. Пока он с матерью хоронил отца в Белоруссии, возле дома родителей «болталась какая-то женщина», которая представлялась родственницей.

«В 3:12 ночи мать еще была в Сети. Пожар начался примерно в это время. Потом эта женщина прибегала к дому и пожарным, говорила, что она хозяйка дома, а потом уже представлялась соседкой. Когда приехала полиция, то ее и след простыл. Она была в возрасте, в камуфляжной одежде. Предполагаю, что это родственница убийцы. Дожидалась мать. Не бывает таких совпадений, что мать погибла в пожаре сразу же после возвращения», — заявил мужчина.

Расстрелявший односельчан мужчина был проблемным — часто выпивал, со всеми скандалил и не расставался с ружьем. В очередном пьяном угаре решил расправиться с «обидчиками» — все расстрелянные конфликтовали с соседом ранее.