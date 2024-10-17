Таджик во Владимире забил пенсионерку до смерти обрезком трубы

СК: во Владимире 47-летний мигрант ударил пенсионерку обрезком трубы шесть раз

Мигрант из Таджикистана забил до смерти пенсионерку во Владимире обрезком металлической трубы. Правоохранители задержали 47-летнего подозреваемого, об этом Lenta.ru рассказали в СУ СК России по региону.

Следствие установило, что мужчина долгое время испытывал неприязнь к потерпевшей. Мигрант решил расправиться с пенсионеркой и 24 февраля 2024 года заманил ее на территорию СНТ «Холмы», в котором работал.

На проселочной дороге в безлюдном месте мужчина не менее шести раз ударил жертву обрезком металлической трубы. Потом он сбросил тело в овраг и спустя несколько дней покинул Россию. Женщину обнаружили 30 марта, а мигранта задержали 3 мая, когда он вернулся в Россию. Его обвиняют по статье «Убийство».

Дума в первом чтении приняла законопроект о преступлениях нелегальных мигрантов. Законопроект, предусматривает, что совершение преступления нелегальным мигрантом будет считаться отягчающим обстоятельством.