Сжегший российский паспорт певец Шарлот нашел защиту в РПЦ

Письмо в защиту обвиняемого в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и уничтожении российского паспорта певца Эдуарда Шарлота* направил Московский патриархат Русской православной церкви. Об этом сообщил «Коммерсант» , получивший копию документа.

Получателем послания Церкви стал рассматривающий дела исполнителя судья Самарского областного суда Дмитрий Воложанинов.

В тексте указали, что артист записал видеообращение к патриарху Кириллу и всем верующим, в котором раскаялся в содеянном и принес извинения. Патриархат призвал суд освободить Шарлота* от уголовной ответственности в связи примирением сторон, что позволяет Уголовный кодекс.

Выступавший в суде в качестве консультанта иерей Кинельской епархии Самарской митрополии Сергий Терехин подтвердил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл простил Шарлота*, и попросил не наказывать раскаявшегося артиста.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с журналистами заявил, что ему известны случаи, когда суд принимал во внимание ходатайства Церкви при рассмотрении уголовных дел об оскорблении чувств верующих.

Судебное разбирательство по четырем обвинениям певца Эдуарда Шарлота* началось в Самарском областном суде 18 октября. Если вину артиста посчитают доказанной, ему грозит до шести лет колонии.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.