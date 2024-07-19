Сжегшей паспорт перед клубом россиянке вынесли приговор

Суд Брянска на 2 года и 3 месяца закрыл выезд сжегшей паспорт блогерше

Блогеру Евгении Хоффман, которая публично сожгла паспорт перед клубом в Брянске и транслировала процесс в соцсетях, на два года и три месяца запретили посещать заведения, где продается алкоголь. Девушке также нельзя будет ходить на концерты и другие мероприятия, покидать дом после 22:00 и выезжать из города Дятьково. Такой приговор вынес Советский районный суд Брянска .

Хоффман также обязали выплатить 150 тысяч рублей морального ущерба избитой местной жительнице, с которой она столкнулась в баре гостиницы «Брянск». Свою вину подсудимая полностью признала.

Приехавшая в Брянск из Москвы Евгения Хоффман в ночь на 1 января этого года устроила в своих социальных сетях прямую трансляцию с сожжением паспорта около ночного клуба.

После задержания в рамках уголовного дела за надругательство над гербом России она призналась, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и уничтожила уже недействующий документ.

К этому времени против девушки уже возбудили уголовное дело о причинении вреда средней тяжести из хулиганский побуждений. За полтора месяца до своей «огненной акции» Хоффман сломала нос подруге.