Сыщики нашли еще одну жертву отравителя из электричек

Сотрудники транспортной полиции установили причастность серийного отравителя Алексея Выговского к смерти еще одного пассажира в мае 2008 года. Об этом сообщили «Известия» .

Силовики выяснили, что Выговский участвовал в разбойном нападении на гражданина Гнездилова. Его тело обнаружили на одной из железнодорожных станций.

В ближайшее время подозреваемого ждет очередное судебное заседание. В 2011 году Выговского приговорили к 22 годам и двум месяцам тюремного заключения за 28 эпизодов отравлений.

В 2023 году следователи установили вину осужденного еще в 44 эпизодах и гибели 22 человек. При этом срок наказания увеличили лишь на три месяца.

Ранее МВД России установило финансовое вознаграждение за помощь в поимке маньяков — один миллион рублей. Среди разыскиваемых — мужчина, нападавший на пожилых женщин Воронежской области в 2015–2017 годах.