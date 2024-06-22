Российский депутат избил сожительницу и попал под уголовное дело

Уголовное дело завели красноярские следователи против депутата Заксобрания региона за истязания своей сожительницы. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК , также народного избранника обвинили в угрозах убийством.

По данным ведомства, ночью 14 июня депутат в ходе ссоры сильно избил женщину в квартире дома на улице Юности. При этом мужчина высказал в адрес пострадавшей угрозы будущей расправой.

По словам заявительницы, это не первое нападение депутата. Она подчеркнула, что в 2022 году также сильно пострадала от избиения, но за медицинской помощью не обращалась.

Криминалисты в рамках возбужденного уголовного дела начали проверку всех обстоятельств случившегося.

По данным издания NGS.Ru, фигурантом уголовного дела стал спикер Заксобрания Красноярского края Андрей Новак. Пострадавшая — бывшая глава Федерации шахмат региона Инна Яковлева. После начала скандала депутат отрицал, что знаком с пострадавшей, но она предоставила журналистам совместные фотографии.

По словам Яковлевой, от Новака она родила сына и дочь. Но при этом у депутата есть официальная супруга. Причиной ссоры она назвала измену Новака и угрозу подать в суд на алименты.

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