Сына крупного алтайского бизнесмена назвали предполагаемым виновником ДТП в Новосибирске

Предполагаемым виновником смертельного ДТП в Новосибирске оказался сын крупного алтайского бизнесмена. Об этом сообщил источник ТАСС в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, за рулем BMW, который на большой скорости проехал на красный свет и врезался в Hyundai, был 19-летний сын владельца ООО «ПК „Геркулес“» Сергея Заставнюка. Иномарка также зарегистрирована на эту компанию.

Смертельная авария произошла накануне около полуночи по местному времени. Пьяный молодой человек сел за руль BMW и столкнулся с Hyundai. Два пассажира погибли на месте, трое получили травмы различной степени тяжести.

Сына алтайского предпринимателя задержали. Правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело.

По данным из открытых источников, компания «Геркулес» является крупным производителем гречневой крупы и овсяных хлопьев — на ее долю приходится 3,5% рынка России.