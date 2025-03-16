Сына арестованного экс-замгубернатора Брянской области взяли под стражу

Сына экс-замгубернатора Брянской области обвинили в посредничестве при взятке

Сына арестованного по делу о получении взятки бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко Антона Тимошенко взяли под стражу в связи с обвинениями в посредничестве в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Следствие считает, что в 2019–2021 годах задержанный на территории региона курировал капитальный ремонт и строительство по муниципальным и государственным контрактам социально значимых и других объектов.

В общей сложности замгубернатора получил свыше четырех миллионов рублей. Взамен Антон Тимошенко обещал покровительство бизнесменам, а также содействие в заключении ими новых контрактов.

Пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области уточнила, что сына бывшего замгубернатора отправили под стражу до 13 мая 2025 года.

Ранее директор нижегородского филиала РАНХиГС попался на взятке от студента.