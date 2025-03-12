Директор нижегородского филиала РАНХиГС попался на взятке от студента

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере завели против директора нижегородского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и его подчиненного. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета .

В ведомстве уточнили, что руководитель вуза организовал преступную группу для получения взяток от студентов и абитуриентов.

За деньги учащиеся получали хорошие оценки за экзамены, но при этом занятий не посещали, а после окончания учебы получали дипломы. По версии следствия, по такой схеме вуз работал на протяжении почти шести лет.

Руководитель вуза вместе со своим подчиненным попались на взятке в один миллион рублей, которую они получили от одного из выпускников, получившего диплом без сдачи экзаменов.

После этого в вузе и квартирах задержанных криминалисты провели обыски. В рамках расследования уголовного дела правоохранители проверят причастность других сотрудников вуза к преступной схеме.

В ближайшее время следователи подадут ходатайство в суд для избрания задержанным меры пресечения.

В конце февраля уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями завели против бывшего ректора Нижегородского государственного лингвистического университета Жанны Никоновой. Основанием стали результаты проверки финансовой отчетности вуза комиссией Министерства образования и науки.