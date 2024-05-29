Сына актера Владимира Литвинова обвинили в мошенничестве

Один из пострадавших артистов рассказал журналистам, что вскоре после знакомства с Литвиновым-младшим тот начал занимать у него деньги под разными предлогами. В частности, на развитие бизнеса, на медицинские расходы для супруги, на налоги. По словам актера, его проблемы росли как снежный ком, как и суммы долга.

Литвинов-младший брал деньги под расписки с процентами. В результате он обещал вместо 890 тысяч рублей вернуть миллион. Актер оформил на приятеля дарственную на квартиру, чтобы подтвердить свою платежеспособность, но документ оказался фиктивным, так как эта недвижимость ему не принадлежала.

Shot уточнил, что в общей сложности от схем сына Литвинова, предположительно, пострадали девять представителей киноиндустрии. Они планируют обратиться в полицию.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты стали рассылают поддельные электронные письма, принуждая жертв брать кредиты.