Сын актера Сошальского попался на сбыте наркотиков в Москве

Суд арестовал сына актера Сошальского по делу о наркотиках

Останкинский суд арестовал 25-летнего сына известного советского актера Владимира Сошальского по уголовному делу о попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сошальского Владимира до 26 сентября 2024 года», — отметили в сообщении.

Правоохранители обвинили молодого человека в попытке сбыта наркотиков. По данным «Московского комсомольца», его задержали в момент, когда он закладывал партию запрещенных веществ. После изучения мобильного телефона стало известно, что Сошальский-младший занимался распространением наркотиков не первый день.

Советский актер Владимир Сошальский прославился благодаря фильмам «Укрощение строптивой», «Прохиндиада или Бег на месте» и «Дуэнья».

Ранее стало известно, что сын заслуженного артиста России Владимира Литвинова Арсений может попасть под следствие из-за обвинений в мошенничестве.