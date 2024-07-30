Сын актера Сошальского попался на сбыте наркотиков в Москве
Суд арестовал сына актера Сошальского по делу о наркотиках
Останкинский суд арестовал 25-летнего сына известного советского актера Владимира Сошальского по уголовному делу о попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сошальского Владимира до 26 сентября 2024 года», — отметили в сообщении.
Правоохранители обвинили молодого человека в попытке сбыта наркотиков. По данным «Московского комсомольца», его задержали в момент, когда он закладывал партию запрещенных веществ. После изучения мобильного телефона стало известно, что Сошальский-младший занимался распространением наркотиков не первый день.
Советский актер Владимир Сошальский прославился благодаря фильмам «Укрощение строптивой», «Прохиндиада или Бег на месте» и «Дуэнья».
Ранее стало известно, что сын заслуженного артиста России Владимира Литвинова Арсений может попасть под следствие из-за обвинений в мошенничестве.