Сыграли на жизнь. Россиянин заколол ножом друга после победы в «Камень, ножницы, бумага»

Сергей из Туринской Слободы в Свердловской области приехал в гости к приятелю и его подруге на несколько дней. Они выпили и вскоре почувствовали скуку.

«Решили поиграть в детскую игру „Камень, ножницы, бумага“, но не на интерес или рюмку, а на жизнь. Договорились, что победитель либо убивает проигравшего, либо заказывает ему убийство кого-то третьего», — указали авторы публикации.

В первой же игре Сергей победил, и это вызвало ссору между ним и товарищами. Мужчина схватил нож, которым недавно резал сало, и несколько раз ударил знакомого.

После случившегося мужчина осознал последствия своего поступка и сам вызвал скорую помощь, но знакомый все же скончался в больнице. На суде Сергей признал вину, но заявил, что не хотел смерти друга. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

