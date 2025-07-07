Пьяный мужчина зарезал друга во время застолья в ХМАО

Житель города Радужный в состоянии алкогольного опьянения убил своего друга во время ссоры. Об этом сайту Ura.ru сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По информации следствия, происшествие случилось в квартире дома №6 микрорайона №3. Обвиняемый 1964 года рождения, находясь в нетрезвом состоянии, схватил нож и не менее двух раз ударил знакомого в область груди. Ранения оказались смертельными, пострадавший скончался до приезда медиков.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. Фигуранта задержали и заключили под стражу на время предварительного следствия. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства преступления.