Свыше трех миллиардов рублей похитили из средств, выделенных на нацпроекты

Генпрокуратура сообщила о хищениях свыше трех миллиардов рублей на нацпроектах

Фото: РИА «Новости»

За первое полугодие после прокурорских проверок во многих регионах возбудили уголовные дела о хищении средств, выделенных на нацпроекты, на общую сумму более трех миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Всего за полгода надзорное ведомство выявило более 58 тысяч нарушений. Виновных в срыве сроков выполнения работ по проектам «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Культура», «Образование» и «Экология» привлекли к ответственности и оштрафовали на общую сумму свыше 300 миллионов рублей.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве при реализации национального проекта в сфере образования. По предварительной информации, похитили более 50 миллионов рублей.

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