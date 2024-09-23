Сотрудники Росгвардии ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье

Сотрудники ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области в сотрудничестве с коллегами из МВД задержали мужчину. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.

38-летний злоумышленник организовал лабораторию для производства мефедрона прямо в своем доме, расположенном в одном из садоводческих товариществ в городском округе Шаховская. В ходе выполнения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать его на месте преступления.

В ходе обыска они обнаружили порошкообразное вещество, канистры с химическими жидкостями, а также необходимое оборудование для изготовления наркотиков и другие улики.

В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело.

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