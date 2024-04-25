Свыше 10 человек в Подмосковье заподозрили в организации незаконной миграции | 360°

25 апреля 2024, 11:27
Свыше 10 человек в Подмосковье заподозрили в организации незаконной миграции
СК: 14 человек в Московской области обвинили в организации незаконной миграции
В Московской области по обвинению в организации незаконной миграции проходят 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по региону.
Среди фигурантов дела четверо являются сотрудниками органов внутренних дел. Следствие ведет расследование по статьям об организации незаконной миграции и даче взяток в особо крупном размере.
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Правоохранители установили, что организованная группа в составе десяти жителей Балашихи с января 2022 по март 2024 года поставила свыше полутора тысяч иностранных граждан на фиктивный учет в Балашихе, где они фактически не проживали.
Обвиняемые в последующем обеспечили иностранным специалистам фиктивные сертификаты о знании основ законодательства Российской Федерации и владении русским языком.
В отношении 12 фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, еще двоих отправили под домашний арест.
Ранее наказание за незаконную выдачу патентов мигрантам предложили ужесточить в России.
Мигранты
Россия
Следственный комитет России
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