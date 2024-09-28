Следствие пока не установило ущерб по делу о некачественных сухпайках

Следствие устанавливает ущерб по делу о некачественных сухпайках для ВС России

Следственные органы пока что устанавливают точный ущерб по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

В апреле Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров компании «Грязинский пищевой комбинат» Эльвиру Сминову, Валерия Ковалевича и Александра Михайленко в рамках расследования по уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания Минобороны РФ.

В суде заявляли, что стоимость подписанных с Минобороны контрактов на приготовление питания была существенно завышена, причем качество готовой продукции не соответствовало условиям соглашения. Предварительная сумма ущерба составила около 1,3 миллиарда рублей.

В июле арестовали ответственного за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ Дмитрию Булгакову. Он останется под стражей как минимум до 25 декабря.