Связанного с криминалом башкирского предпринимателя арестовали за драку на пляже

Shot: ставленника воров в законе арестовали в Башкирии за драку на пляже

Связанного с криминальными авторитетами предпринимателя из Башкирии Станислава Куликова арестовали за избиение арматурой отдыхавшей на пляже семьи в Иглинском районе республики. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Бизнесмен считал водоем собственностью супруги и решил, что чужим там не место. После избиения он натравил на пострадавших бойцовых собак.

Shot подчеркнул, что Куликова назначил «положенцем» (смотрящим за регионом) так называемый вор в законе Геворик Нефтекамский (Геворг Григорян).

В публикации указали, что предпринимателю, помимо дела о хулиганстве, также готовят уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии.

По данным «Коммерсанта», Куликов напал на отдыхающих в селе Кудеевское, где расположен карьер, находящийся в аренде его супруги, которая предоставляет услуги платной рыбалки. Поэтому появление купающихся в пруду отца и трех сыновей ему не понравилось. Предприниматель позвал на помощь знакомого в результате завязалась массовая драка.

Куликова задержали сотрудники ФСБ, обвинив его в участии в деятельности этнической группировки. По версии ведомства, предприниматель поддерживал связь с так называемыми ворами в законе, находящимися в международном розыске.

Супруга предпринимателя обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Она заявила, что муж защищал ее и детей от нападения отдыхавших на арендованном карьере. Она подчеркнула, что получила удар монтировкой, но дело против устроивших нападение так и не завели.

В середине января Московский городской суд заочно приговорил к 21,5 года колонии строгого режима находящегося в международном розыске Илью Симонию по обвинению в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под кличкой Япончик, в 2009 году. По версии следствия, Симония выступал заказчиком преступления и нанял пять киллеров для ликвидации конкурента по криминальному миру.