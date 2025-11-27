Свидетель беспорядков в аэропорту Махачкалы рассказал об атаке на полицейских

Свидетель Мустафаев: участники погромов в Махачкале кидались камнями в полицию

Участники массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы кидались камнями в сотрудников полиции и пытались сорвать с них каски. Об этом заявил свидетель событий — заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка МВД по республике Руслан Мустафаев, сообщило РИА «Новости» .

Верховный суд Дагестана продолжает рассматривать уголовные дела в отношении троих организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. На очередном заседании прокурор зачитал показания еще 10 свидетелей.

Мустафаев рассказал, что участники беспорядков бросались в правоохранителей камнями, кусками тротуарной плитки, ящиками и другими тяжелыми предметами.

«Также при непосредственном соприкосновении с оцеплением наиболее агрессивно настроенные представители толпы применяли насилие в отношении сотрудников полиции и Росгвардии: наносили удары руками и ногами, пытались вырвать щиты и дубинки, срывали каски, пытались повалить на землю», — подчеркнул свидетель.

Несмотря на действия сотрудников полиции, им не удалось сдержать разбушевавшуюся толпу — она прорвалась в парковочную зону воздушной гавани, терминал международных рейсов и на взлетно-посадочную полосу.