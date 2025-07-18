Суд вынес приговор четырем участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Принимавшие участие в погроме аэропорта Махачкалы в октябре 2023 года четыре жителя Дагестана получили тюремные сроки от 11 до 11,5 года. Приговор им вынес Ставропольский краевой суд, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Подсудимых признали виновными в участии в массовых беспорядках с насилием, погромами и уничтожением имущества, неисполнением законных требований по соблюдению безопасности и причинении крупного ущерба по предварительному сговору.

Суд установил, что обвиняемые устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля.

Погромщики повредили имущество воздушной гавани на 24 миллиона рублей и сорвали работу аэропорта по приему самолетов. Кроме того, в ходе беспорядков травмы различной степени тяжести получили 23 сотрудника силовых структур.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок от 11 лет до 11 лет и шести месяцев.

Произошедший в октябре 2023 года погром в аэропорту Махачкалы возник на фоне слухов, вброшенных через Telegram-каналы о скором прилете в Дагестан израильтян. Жители столицы республики с палестинскими флагами ворвались в аэропорт и перекрыли взлетную полосу, не давая прилетевшим выйти из самолетов.

В минувшую среду, 16 июля, сроки от до 14 до 15 лет получили еще семь участников погрома аэропорта Махачкалы. Их приговор также вынес Ставропольский краевой суд.