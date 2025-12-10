Глава ФПБК Бородин призвал конфисковать подмосковный особняк Лободы в пользу государства

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил лишить певицу Светлану Лободу подмосковного особняка. Об этом сообщил NEWS.ru .

Представитель объединения призвал конфисковать недвижимость в пользу государства. Стоимость дома составляет 850 миллионов рублей.

«У Лободы неоднозначная позиция по поводу нашей страны и СВО. Она поддерживает Украину как минимум последние два года», — заявил Бородин.

По его словам, артистка должна вернуть заработанное в России. Глава организации также рассказал о намерении ФПБК добиться создания прецедента для подобных ситуаций.