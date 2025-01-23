Свердловский маньяк из 90-х прятал трупы в квартире

Ura.ru: маньяк из 90-х прятал трупы в одной квартире в Каменске-Уральском

В 1993 году в Каменске-Уральском произошло убийство семи человек. Подозреваемый в этом преступлении Виктор П. из Свердловской области мог спрятать тела в одной из квартир города. Об этом Ura.ru рассказал источник, близкий к силовым структурам.

«Трупы обнаружили 5 января 1993-го. По предварительным данным, в числе жертв могла быть целая семья», — сказал собеседник агентства.

Виктора задержали в Благовещенске. Как утверждал источник агентства, его удалось вычислить благодаря анализу ДНК. Примечательно, что в девяностые годы Виктор уже был в поле зрения правоохранительных органов, однако тогда ему удалось избежать уголовной ответственности. Сейчас его доставили в Каменск-Уральский, где в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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