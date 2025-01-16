Маньяк из Сибири. В Подмосковье раскрыли совершенную в 2002 году серию убийств

Жителя Новосибирска задержали за убийства девушек в Подмосковье в 2002 году

Актера из Новосибирской области подозревают в серии жестоких убийств, совершенных 22 года назад в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области.

В 2002 году мужчина учился на платных курсах актерского мастерства в Москве. В этот период он и совершал преступления. Актер нападал на своих жертв только вечером.

«Он нападал на девушек в темное время суток, причинял им повреждения, лишающие жертву возможности оказать сопротивление, после чего совершал сексуальное насилие, а затем убивал», — отметили в публикации.

Новосибирца отчислили с курсов из-за частого употребления алкоголя, к тому же он часто не приходил занятия. Когда мужчина вернулся на родину, его подозревали в убийстве 25-летней женщины в Бердске.

Когда правоохранители в Москве объединили убийства в одну серию, то вышли на жителя Новосибирской области. Он подтвердил свою причастность к преступлениям. Расследование дела продолжается.

Летом 2024 года маньяк Владимир Миргород признался еще в одном убийстве. Его жертвами стали 20 женщин и девушек, а также один подросток.