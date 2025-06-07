Свадьбы не будет. Похитителя невесты арестовали в Башкирии на два месяца

Суд на два месяца арестовал жителя Башкирии за похищение невесты

Кушнаренковский районный суд Башкирии арестовал 27-летнего жителя района, обвиняемого в похищении. Его оставят под стражей до 27 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

По данным следствия, 26 мая обвиняемый и его знакомый, сговорившись, заперли в автомобиле 19-летнюю девушку. Затем увезли ее в Уфу, где поменяли машину, а после отправились по трассе М-5 «Урал». В Благоварском районе Башкирии их задержали полицейские.

Следователь обосновал выбор меры пресечения в виде заключения под стражу тем, что обвиняемый подозревается в особо тяжком преступлении. Он может скрыться от следствия или суда, продолжить преступную деятельность, давить на потерпевшую и свидетелей, чтобы те изменили показания, или иным образом помешать расследованию.

«Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и находится в федеральном розыске», — уточнили в пресс-службе.

Обвиняемый и его адвокат выступили против удовлетворения ходатайства. Они утверждали, что не было прямого умысла в совершении преступления, в котором его обвиняют.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, отправив обвиняемого под стражу на месяц и 27 дней — до 27 июля 2025 года. Постановление вступило в законную силу.

Как уточнила пресс-служба управления СКР по региону, обвиняемый решил похитить девушку, потому что хотел жениться на ней. Вместе с приятелем он подкараулил избранницу, когда та возвращалась домой с учебы.

По дороге в Благоварском районе автомобиль остановился из-за технической неисправности. В этот момент к месту прибыл патруль ГИБДД. Девушка воспользовалась ситуацией и позвала на помощь, сообщив о похищении. Полицейские освободили потерпевшую и задержали мужчин.

Ранее в Башкирии четверо похитили мужчину ради наживы. Преступники вымогали у жертвы около трех с половиной миллионов рублей. Следователи возбудили возбудили уголовное дело, злоумышленников арестовали.