Жителя Курганской области отправили в колонию на 16 лет за убийство сына-младенца
В Курганской области суд приговорил жителя Частоозерского округа к 16 годам колонии за убийство своего новорожденного сына. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на областной суд.
Случай произошел еще в апреле в Частоозерском округе. Мать новорожденного рассказала, что мужчина убил ребенка из-за плача. Он дважды ударил его по голове, после чего младенец скончался.
До суда обвиняемый находился в СИЗО.
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