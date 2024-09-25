Жителя Курганской области отправили в колонию на 16 лет за убийство сына-младенца

В Курганской области суд приговорил жителя Частоозерского округа к 16 годам колонии за убийство своего новорожденного сына. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на областной суд.

Случай произошел еще в апреле в Частоозерском округе. Мать новорожденного рассказала, что мужчина убил ребенка из-за плача. Он дважды ударил его по голове, после чего младенец скончался.

До суда обвиняемый находился в СИЗО.