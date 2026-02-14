Супруги из Челябинска украли у работодателя более 21 миллиона рублей

Суд в Челябинске вынес приговор супругам, которых признали виновными в мошенничестве с деньгами работодателя на сумму более 21 миллиона рублей. Об этом сообщила прокуратура региона .

Муж и жена работали в одной компании: мужчина занимал должность заместителя директора по техническим вопросам, а его жена трудилась экономистом. При этом супруги одновременно выступали учредителями собственного общества с ограниченной ответственностью.

Через контрагента пара добилась заключения договора между предприятием-работодателем и своей компанией на 18 миллионов рублей. По контракту фирма супругов должна была поставить комплектующие, однако поставку так и не организовали. Вместо этого они, по данным следствия, оформили фиктивные документы о поступлении товара.

«Кроме того, подсудимыми путем различных аналогичных мошеннических действий причинен ущерб предприятию на сумму 3,6 миллиона рублей», — сообщили в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы, а его супругу — к четырем годам и шести месяцам. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.

