Супругов из Пермского края осудили за жестокое убийство мужчины

В Пермском крае завершилось судебное разбирательство по делу о жестоком убийстве. Супругов из поселка Комсомольский признали виновными в преступлении, сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла осенью 2024 года в общежитии на улице Ленина. Установлено, что пара, находясь в состоянии опьянения, поссорилась с одним из жильцов. Фигуранты избили оппонента, используя гвоздодер. Ранения оказались смертельными.

Мужчине назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы. Его супруга проведет в колонии 15 лет.