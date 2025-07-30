Супругам в Москве вынесли приговор за сотрудничество с ГУР Украины

Супружеская пара отправляла Главному управлению разведки Минобороны Украины фотографии военных объектов в Москве. Кроме денег от кураторов россияне получили 15 и 17 лет колонии, сообщило РАПСИ .

Женщина связалась с украинской спецслужбой в мае 2023 года и получила задание — сфотографировать расположенные в Москве и Подмосковье объекты Минобороны и Росгвардии. Последующие 10 месяцев ей помогал муж — возил на машине и следил за обстановкой, пока жена снимала фасады, ограждения, опознавательные знаки и сотрудников. За фотографии она получила 240 долларов в криптовалюте и вывела деньги на банковские счета.

Силовики вычислили и задержали преступников. При обыске у них нашли психотропное вещество. В результате Мосгорсуд признал чету виновной в госизмене, а жену дополнительно в отмывании денег и хранении запрещенных веществ. Она получила 17 лет колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей, муж — 15 лет строгого режима.

Еще одного шпиона поймали в Рязани. Уроженец Молдавии передавал данные об оборонном предприятии.