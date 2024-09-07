Сухпайки из дела о хищении у Минобороны запретили

Экспертиза запретила использовать сухие пайки, фигурирующие в уголовном деле о хищении имущества у Минобороны. Судебные документы появились в распоряжении РИА «Новости».
«Индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям», — говорится в материалах.
Басманный суд Москвы в конце апреля арестовал топ-менеджеров Грязинского пищевого комбината по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания. Сухпайки, предназначенные для нужд Минобороны, оказались некачественными, при этом стоимость товара завысили.