Сухпайки из дела о хищении у Минобороны запретили

РИА «Новости»: экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у МО

Экспертиза запретила использовать сухие пайки, фигурирующие в уголовном деле о хищении имущества у Минобороны. Судебные документы появились в распоряжении РИА «Новости» .

«Индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям», — говорится в материалах.

Басманный суд Москвы в конце апреля арестовал топ-менеджеров Грязинского пищевого комбината по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания. Сухпайки, предназначенные для нужд Минобороны, оказались некачественными, при этом стоимость товара завысили.

Один из фигурантов этого дела Игорь Котельников умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Десять банковских счетов бизнесмена арестовали.