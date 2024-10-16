Судья по делу Попова отклонил просьбу об отводе

Суд отказался взять отвод по делу генерал-майора Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве и подлоге. Об этом сообщил ТАСС .

Тамбовский гарнизонный военный суд отклонил ходатайство Попова и продолжил рассматривать уголовное дело. Также он не допустил к слушанию в качестве общественного защитника военного блогера Юрия Подоляку. Просьбу отклонили, так как у него нет юридического образования.

Экс-командующего 58-й армией заподозрили в хищении изделий металлопроката стоимостью более 114 миллионов рублей. Сторона обвинения также считает, что он совершил служебный подлог. По версии следствия, военно-гражданская администрация Запорожской области закупила изделия как гуманитарную помощь, а затем злоумышленники вывезли их в другой регион и продали.