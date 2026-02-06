Судья из Тамбова сама попала под суд за работу «на удаленке» из Сочи

Судья из Тамбова попала под следствие за вынесение решений из Сочи

Судью из Тамбова уличили в вынесении решений «на удаленке» в период ковидных ограничений. Женщина решила поработать из санатория в Сочи и без всяких заседаний заверила 10 судебных актов по гражданским делам, сообщили РИА «Новости» в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Теперь судья сама оказалась под следствием.

Все произошло еще в 2021 году. У судьи было в производстве 10 гражданских дел, заседания намечались на начало ноября. В это время женщина выехала в отпуск, но рабочие вопросы решила не откладывать — распечатала и подписала заведомо неправосудные судебные акты, не разбираясь в обстоятельствах дел и без всяких заседаний.

Дело зарегистрировали в Тамбовском областном суде в апреле 2025 года. Заседание не раз откладывали, следующее наметили на 10 февраля.

По данным Mash, судья с 15-летним стажем соврала на работе, что в отпуске останется в Тамбове, однако во время видеосозвона в кадр попал кусочек моря, и коллега обо всем рассказала начальству и силовикам. Решения, которые женщина вынесла «из шезлонга», касались наследственных споров, взыскания задолженностей, раздела имущества и других вопросов. Все эти решения отменили.

Ранее судью Верховного суда Виктора Момотова отправили в отставку после иска Генпрокуратуры. По версии ведомства, он нарушил антикоррупционное законодательство при получении недвижимости.