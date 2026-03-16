Суд заочно приговорил экс-директора «Фонда Валерия Гергиева» к 14 годам тюрьмы

Бывшему директору «Фонда Валерия Гергиева» Игорю Зотову заочно назначили наказание в виде 14 лет колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Следствие установило, что подсудимый присвоил чужое имущество в особо крупном размере с помощью своего служебного положения. Тверской районный суд оштрафовал 60-летнего Изотова на 1,6 миллиона рублей и на три года лишил егоправа управлять коммерческими организациями.

«Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено Генеральной прокуратурой Российской Федерации», — заключили в пресс-службе.

Ранее к тюремному сроку приговорили экс-заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко. Бывший чиновник отправился в тюрьму на 10 лет за взяточничество. С 2021 по 2024 годы он незаконно получил более 21 миллиона рублей.