Суд заочно арестовал новую фигурантку дела о консервах для Минобороны

Технолога МПК «Селятино» Грищук заочно арестовали по делу о консервах для МО РФ

Военный суд заочно заключил под стражу технолога МПК «Селятино» Зинаиду Грищук, которая стала новой фигуранткой уголовного дела о поставках некачественных мясных консервов для Минобороны России. Женщину объявили в международный розыск, сообщил ТАСС .

Защита Грищук уже обжаловала решение суда. Согласно базе розыска МВД России, технолога разыскивают по статье Уголовного кодекса.

Следствие расследует поставки в российскую армию около 170 тонн некачественной тушенки. По версии правоохранительных органов, продукцию поставляли в 2024–2025 годах. Предварительный размер ущерба оценивают примерно в один миллиард рублей.

Всего в уголовном деле фигурируют шесть человек. Основным фигурантом следствие считает бывшего начальника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковника Виктора Таразевича. Среди обвиняемых также значится генеральный директор МПК «Селятино» Артем Барышков.

Ранее по делу арестовали руководителя компании «Нармяспром» Алексея Баранова, ее коммерческого директора Дмитрия Вислобокова, Таразевича и предпринимателя Дмитрия Мизгира. По данным правоохранительных органов, часть фигурантов начала сотрудничать со следствием.

Во время обысков следователи наложили арест на недвижимость и активы фигурантов, их родственников и связанных с ними лиц. Также правоохранители изъяли документы. Стоимость арестованного имущества оценивается в сотни миллионов рублей.

Ранее в Москве задержали бывшего главу ФГАУ «Росжилкомплекс» по делу о мошенничестве.